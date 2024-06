EDD now offers direct deposit for unemployment, disability and Paid Family Leave benefits.

Ang Direktang Deposito ay Magagamit na Ngayon para sa Kawalan ng

Trabaho, Kapansanan, at Bayad na Pagliban na Pampamilya ng

Benepisyong Pagbayad

Maaaring piliin ng mga customer ng EDD ang pinaka-maginhawang opsyon sa

pagbabayad para sa kanilang mga pangangailangan

Anong kailangan mong malaman: Ang mga taga-California na tumatanggap ng mga

kabayaran para sa kawalan ng trabaho, kapansanan, o Bayad na Pagliban na

Pampamilya ng benepisyong pagbayad ay maaari na ngayong mag-enroll sa direktang

deposito – isang ligtas, mabilis, at maginhawang paraan para sa mga kasalukuyan at

mga bagong claimants na awtomatikong makatanggap ng mga pagbabayad sa isang

personal na bank account.

SACRAMENTO – Ang Employment Development Department (EDD) ay nag-aalok na

ngayon sa mga customer nito na walang trabaho, kapansanan, at Bayad na Pagliban

na Pampamilya ng benepisyo ng isang direktang opsyon sa deposito upang matanggap

ang kanilang mga bayad. Ang direktang deposito ay isang ligtas, mabilis, at

maginhawang paraan para sa mga indibidwal na awtomatikong maideposito ang

kanilang mga benepisyo sa kanilang personal na checking o savings account. Ang

pagpapahusay na ito ay kasunod ng paglipat ng Departamento sa Money Network para

sa mga serbisyo sa pagbabayad ng benepisyo sa unang bahagi ng taong ito na kasama

ang pagbibigay ng bagong prepaid debit card.

“Kami ay nakatutok sa pagpapabuti ng aming mga sistema ng benepisyo bilang bahagi

ng aming patuloy na pagsisikap na gawing moderno at pahusayin ang karanasan ng

customer para sa lahat ng mga taga-California,” sabi ni EDD Director Nancy Frias. “Ang

direktang deposito ay nag-aalok sa aming mga customers ang pinakaligtas at pinaka

maginhawang paraan ng pagtanggap ng mga pagbabayad ng benepisyo na kailangan

nila.”

Ang mga customers ng EDD ay mangangailangan ng myEDD account

upang piliin ang pinakamahusay na opsyon sa pagbabayad upang matugunan ang

kanilang mga pangangailangan. Para sa tulong sa pag-set up ng myEDD account,

maaaring tingnan ng mga customers ang myEDD Registration and Overview

(YouTube). Kapag naka-login na maaaring i-update ng mga customers ang kanilang

ginustong opsyon sa pagbabayad sa loob ng UI Online para sa mga benepisyo sa

kawalan ng trabaho o SDI Online para sa kapansanan o mga benepisyo sa Bayad na

Pagliban na Pampamilya, pagkatapos piliin ang Profile sa pangunahing menu.

Hinihikayat ng EDD ang mga customers na matuto nang higit pa tungkol sa direktang

deposito at iba pang mga opsyon sa pagbabayad sa pamamagitan ng pagbisita sa

webpage ng Benefit Payment Options ng Departamento. Mayroon ding mga videos na

magagamit upang tulungan ang mga kasalukuyang customers kung paano mag- setup

ng direktang deposito kung pipiliin nila. Mapipili ang mga bagong customers kapag nagaply para sa mga benepisyo online.

Ang bagong opsyon sa direktang deposito ay itinuturing na isang secure, mabilis, at

maginhawang paraan upang makatanggap ng mga pagbabayad para sa mga

customers na may bank account. Kasama sa iba pang mga opsyon ang isang prepaid

debit card pati na rin ang mga tseke na ipinadala sa koreo para sa pagtanggap ng mga

pagbabayad ng benepisyo.

Ang bagong opsyon sa direktang deposito ay magagamit para sa mga manggagawang

nag-a-access sa mga serbisyo ng EDD online simula Hunyo 17. Sa unang bahagi ng

Hulyo at muli sa Agosto, aalertuhan ng EDD ang mga customers na ito sa pinalawak na

mga opsyon sa pagbabayad ng benepisyo sa pamamagitan ng mga direktang emails at

text messages. Makakakita rin ang mga customers ng mga online na abiso kapag

nagla-log in para mag-apply sa mga benepisyo o imanage ang kanilang claim sa

benepisyo.

Para sa mga customers na walang trabaho, ang abiso ay gaggawing available sa

nangungunang walong wika, kabilang ang Ingles para sa mga nagpahiwatig ng

kagustuhang makatanggap ng mga isinaling komunikasyon.



Mag-ingat sa mga Scammers

Ang EDD ay hindi kailaman mag-email, magte-text, o tumawag para humingi ng

impormasyon sa pag-login o mga detalye ng bank account para mag-enroll sa direktang

deposito. Maging maingat sa mga hindi hinihinging emails o text messages na

humihiling ng personal o pampinansyal na impormasyon na may pakiramdam ng

pagkaapurahan. Ang mga emails ng EDD ay naglalaman lamang ng mga link sa mga

website na may kasamang “edd.ca.gov”. Bisitahin ang webpage ng Fight Fraud para sa

mga tips sa kung paano maiwasan ang mga scams.

Tungkol sa EDDNext

Ang EDDNext ay isang patuloy na pagsisiskap sa mga modernisasyon upang ganap na

baguhin ang karanasan ng customer at empleyado ng EDD. Kasama sa mga

pagsisikap ng EDDNext ang pag update ng mga online na aplikasyon, contact centers,

ang proseso ng paghahabol, mga patakaran, pamamaraan, at mga forms, upang gawing mas madali at mas mabilis ang karanasan sa EDD. Kabilang dito ang

pakikipagtulungan sa mga eksperto sa serbisyo sa customer, tulad ng mga serbisyo sa

Amazon Web Services at Salesforce, upang matiyak na ang EDDNext ay pasulong na

pag-iisip at tinatanggap ang pinakamahusay na teknolohiya at mga kasanayan.